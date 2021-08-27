Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

27 Ağustos 2021 Cuma, 13:24

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.

Muhtemel rakipler

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D grubuna düştü ve rakipleri belli oldu: Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp.

Gaatasaray, Avrupa Ligi'nde E grubuna dahil oldu. Rakipleri ise Lazio, L. Moskova ve Marsilya.



