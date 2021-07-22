Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 22:16

Süper Lig'in transferde dikkat çeken yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferlerine dair açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuşan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz."

Mavi-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile sözleşme imzalamıştı.