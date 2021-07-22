Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, devam eden transfer süreçlerine dair soruları cevapladı.
Süper Lig'in transferde dikkat çeken yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferlerine dair açıklamalarda bulundu.
Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuşan Sancak, şu ifadeleri kullandı:
"David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz."
Mavi-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile sözleşme imzalamıştı.
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