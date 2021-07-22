Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, devam eden transfer süreçlerine dair soruları cevapladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 22:16
Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması
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Süper Lig'in transferde dikkat çeken yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferlerine dair açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuşan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz."

Mavi-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile sözleşme imzalamıştı.


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