Çaykur Rizespor'da Alper Potuk, açıklamalarda bulundu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 22:46

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Alper Potuk, çaba göstermediği konusunda yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

30 yaşındaki futbolcu, beIN Sports'a verdiği röportajda yabancı kuralı ile ilgili eleştirilerde örnek gösterilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti:

"Yabancı kuralı konuşulurken adımın geçmesinden çok rahatsızım. Hiç oynamamışım, hep yatmışım gibi lanse ediliyor. 7 sene Fenerbahçe'de kaldım. Dünya yıldızlarının arasında hep sahada olan kişiydim. Son sene hariç oynadım. Herkes kendi işine baksın. Ülkemizde çok boş konuşanlar var maalesef."

"FENERBAHÇE'YE KIRILDIĞIM NOKTALAR OLDU"

2013 ve 2020 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen orta saha oyuncusu, Ankaragücü forması giydiği dönemde eski takımına gol attıktan sonra yaptığı "sus" işaretine açıklama getirdi:

"Fenerbahçe ile bağımız çok iyiydi. Attığımız golden sonraki hareketimde Fenerbahçe camiası ve taraftarlarına karşı öyle bir amacım yoktu. Sadece kırıldığım bazı noktalar oldu ayrılık sürecinde. 5-6 sene oynamış bir oyuncuydum. Tarihte görülmemiş bir olay yapmıştık. Ben başlatmış olayım diye, sözleşmemede çok büyük indirim yapmıştım. Üç ay sonra takım bulmam istendi. 'Tamam' dedim.

Takımı buldum. Takımı bulunca farklı olaylar gelişti. Çok üzüldüğüm noktalar oldu. Üç ay önce indirim yapmıştım, üç ay sonra bana olan tavır, yapılan muamele çok ağrıma gitmişti o sene. Kötü olaylar yaşadık. Ardından kadro dışı kaldım. O olaylara tepki olarak içimde bir şey kalmıştı. Camia veya taraftara karşı yapılmış bir şey değildi."

"EMRE BELÖZOĞLU İDOLÜMÜZDÜ"

Alper Potuk, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsetti:

"Emre Belözoğlu, çok büyük oyuncuydu. Hepimizin örnek aldığı, idolü olan kişiydi. Teknik direktörlük kariyerine de çok iyi başlangıç yaptı. Takımın başına geldiğinde Fenerbahçe, neredeyse şampiyonluktan kopmuştu. Çok güzel bir kariyer başlangıcı oldu. İnşallah başarı olur ve mutlu oluruz."

"ESKİŞEHİRSPOR'UN YERİ AYRI"

Potuk, yetiştiği takım olan ve mali kriz yaşayan Eskişehirspor ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehirspor'un bendeki yeri ayrı. 12-13 yaşında geldim. 10 sezon kadar formasını terlettim. Çok sevdiğim bir şehir. Birçok arkadaşım var. Çok anım var. Bu durum beni de üzüyor. Her fırsatta elimden geldiği kadar yardım ediyorum. İnşallah böyle güzel bir camia, bir an önce ayağa kalkar. Kim taşın altına elini koyacaksa, hep birlikte inşallah gerekeni yaparlar."