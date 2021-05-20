Fenerbahçe'de Ali Koç tekrar aday

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:25

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yeniden adaylığını duyurdu.

Koç açıklamasında, "Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim. 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor." diye konuştu.Fenerbahçe'de seçimli genel kurul toplantısının ilki 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisi 12-13 Haziran'da yapılacak.

