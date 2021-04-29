Fenerbahçe'nin kumpas davasında flaş gelişme
Fenerbahçe'nin kumpas davası ertelendi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi.
Duruşma 17 Mayıs tarihi itibarıyla görülmeye başlanacak.
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