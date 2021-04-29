Fenerbahçe'nin kumpas davasında flaş gelişme

Fenerbahçe'nin kumpas davası ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 13:24
Fenerbahçe'nin kumpas davasında flaş gelişme
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: 

Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi.

Duruşma 17 Mayıs tarihi itibarıyla görülmeye başlanacak.


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