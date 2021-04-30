Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda flaş ayrılık

30 Nisan 2021 Cuma, 10:25

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2020-21 sezonunda sarı kırmızılılarda forma giyen Samantha Whitcomb'un sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen Samantha Whitcomb ile karşılıklı sözleşme feshi sonucu yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada 3 Nisan 2021 tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Whitcomb'un, test sonucu negatife döndükten sonra kardiyolojik muayeneye tabi tutulduğu ve en az 15 gün istirahat etmesi gerektiğine, sonrasında ise kademeli olarak sportif faaliyetlere kontrollü bir şekilde dönebileceğine karar verildiği belirtildi.

İşte Galatasaray Kadın Basketbol Takımı resmi hesabından yapılan açıklama...



