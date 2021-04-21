Galatasaray'a şok yıldız futbolcu sakatlandı, Trabzonspor maçında yok!
Galatasaraylı Heny Onyekuru sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.
Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Heny Onyekuru, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.
Video Haberler
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan görevden aldı
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı