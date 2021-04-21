Galatasaray'a şok yıldız futbolcu sakatlandı, Trabzonspor maçında yok!

21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:27

Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Heny Onyekuru, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.





Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.