Galatasaray'a şok yıldız futbolcu sakatlandı, Trabzonspor maçında yok!

Galatasaraylı Heny Onyekuru sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:27
Galatasaray'a şok yıldız futbolcu sakatlandı, Trabzonspor maçında yok!
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Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Heny Onyekuru, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.


Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.


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