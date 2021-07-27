Son dakika: Gaziantep'te patlama!
Son dakika haberi... Gaziantep'te, hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu ve çevredeki evleri tehdit eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
PATLAMA SESLERİ DE DUYULDU
Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
ÇEVREDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangının sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler, tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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