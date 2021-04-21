Son dakika gelişmesi... AKP'li vekilden 'kabine' açıklaması

21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi, kabine değişikliği iddialarını da beraberinde getirdi. AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Twitter'dan iddiaları güçlendiren bir açıklama yaptı.

Kaya şunları söyledi:

Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlık şeklinde ayrıldı.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

- Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ardından açıklanacak Bakanlar kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum.