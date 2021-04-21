Son dakika gelişmesi... AKP'li vekilden 'kabine' açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi, kabine değişikliği iddialarını gündeme getirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi, kabine değişikliği iddialarını da beraberinde getirdi. AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Twitter'dan iddiaları güçlendiren bir açıklama yaptı.
Kaya şunları söyledi:
Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlık şeklinde ayrıldı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ardından açıklanacak Bakanlar kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlık şeklinde ayrıldı.— İSMAiL KAYA ???? (@kayaismail80) April 20, 2021
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ardından açıklanacak Bakanlar kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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