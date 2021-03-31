Son dakika gelişmesi... Bakan Varank'tan 'nazal aşı' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nazal aşı ile ilgili konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan nazal aşı ile ilgili açıklama geldi.
Nazal aşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldığını söyleyen Varank, "Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar" diye konuştu.
Video Haberler
- Feci kaza! 3 ölü, 8 yaralı
- Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
- Nesli tükenme tehlikesi altında! İlçeyi mesken tuttular
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Baskın kamerada
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- 'Öpücük' rüşvet sayıldı
- Andımızı okudu, İYİ Parti grup toplantısında büyük alkış
- Antalya'da trafikte şaşkına çeviren görüntü
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı