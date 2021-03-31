Son dakika gelişmesi... Bakan Varank'tan 'nazal aşı' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nazal aşı ile ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 15:26
Son dakika gelişmesi... Bakan Varank'tan 'nazal aşı' açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan nazal aşı ile ilgili açıklama geldi.

Nazal aşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldığını söyleyen Varank, "Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar" diye konuştu.



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