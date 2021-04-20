Son dakika gelişmesi... Çad Cumhurbaşkanı cephede yaşamını yitirdi

20 Nisan 2021 Salı, 14:06

Orta Afrika ülkesi Çad’ın Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno (68) cephe hattında yaralanarak yaşamını yitirdi.

Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Başkan İdriss Deby Itno hayatını kaybetti. Deby’nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi.

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Deby, 11 Nisan’da yapılan seçimlerde 6’ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32’lik bir oy oranıyla seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.