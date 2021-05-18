Son dakika gelişmesi... İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında elektrik kabloları yandı.

DHA
18 Mayıs 2021 Salı, 16:15
Son dakika gelişmesi... İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın
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Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.

Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Kata dolan duman da tahliye edildi.


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