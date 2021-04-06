Son dakika gelişmesi... Mobil iletişimde tarifelere zam kararı
Son dakika gelişmesi... Turkcell, TT Mobil ve Vodafone müşterilerini yakından ilgilendiren bir zam kararı alındı. BTK; açma kapama ücretinden, SMS ücretine, hat devir ücretinden, yurt içi aramalara kadar bir çok kalemde zam kararı verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.
Sözkonusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021’de mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 72.34 kuruştan, 73.78 kuruşa çıkartılmıştı. Böylece mobildeki arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik bir zam yapılmış oldu.
YILLIK TÜFE'Yİ GEÇTİ
Habertürk'ün haberine göre Turkcell, TT Mobil ve Vodafone’un müşterilerini yakında ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış ise yüzde 17.4’ü buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda TÜFE’deki artış, yüzde 16.2 olarak kayıtlara geçerken, mobil haberleşme hizmetlerindeki ücretlerde son bir yıldaki artış TÜFE’yi de geçmiş oldu.
1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre;
Yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye
İsim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye
Hat devir ücreti 13.98 TL’den 15.28 TL’ye
Numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye
SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye
Açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye
Yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye
Yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye
Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye
Bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.
Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.
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