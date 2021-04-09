Son dakika gelişmesi... Sedat Peker için Interpol kararı
Sedat Peker'in yakalanması için Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.
Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik
İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple
bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul,
Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.
Emniyetin çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.
Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi.
Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı.
Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.
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