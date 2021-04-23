Son dakika gelişmesi... Thodex skandalında yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... Thodex skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edildi.
Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sabah, İstanbul merkezli 8 ilde başlayan operasyonun ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.
İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.
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