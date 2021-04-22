Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar (kripto varlık) ile yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 16:09
Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar (kripto varlık) ile yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu.

Öte yandan Özer’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan fotoğrafı dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”


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