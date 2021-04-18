Son dakika gelişmesi... Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi

18 Nisan 2021 Pazar, 16:50

Yeşilçam'ın usta isimlerinden 81 yaşındaki oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi. Demiröz'ün ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1952 yılında ilkokul, 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi.

Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)'inde tamamladı.

Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Demiröz, yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu.

Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filminde rol aldı.

Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı.

“Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.

Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.