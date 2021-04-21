Son dakika gelişmesi... Yol verme kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:01

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde bugün meydana geldi. İddiaya göre, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Ancak, akşam ezanının okunmasına dakikalar kala, yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Evdekilerin de silahla karşılık vermesiyle karşılıklı silahlı çatışma yaşandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralanan 11 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin ve Lami Çetin hayatını kaybederken, yaralılardan 2'sinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.