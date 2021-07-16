Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu: Çaykur Rizespor

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 15:01
Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu: Çaykur Rizespor
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.



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