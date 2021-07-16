Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu: Çaykur Rizespor
Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.
Hoş Geldin Gökhan Gönül?? pic.twitter.com/p0JX40dkNP— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 16, 2021
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