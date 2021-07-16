Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i renklerine bağladı
Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor'dan Mert Örnek'i renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor'un forvet oyuncusu Mert Örnek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'in transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Transfer | Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 15, 2021
Hoş geldin Mert! ?? pic.twitter.com/KM0OqCuVeI
Video Haberler
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
En Çok Okunan Haberler
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Sisam adası yanıyor
- 'Boğaziçi'nde hiçbir şey bitmiş değil'
- 'Boğaziçi rektörlüğü' esprisini ciddiye aldı