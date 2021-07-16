Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i renklerine bağladı

16 Temmuz 2021 Cuma, 12:35

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor'dan Mert Örnek'i renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor'un forvet oyuncusu Mert Örnek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.



Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'in transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



