Son dakika... Harun Tekin Kasımpaşa'ya transfer oldu

Son dakika... Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 18:15
Son dakika... Harun Tekin Kasımpaşa'ya transfer oldu
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Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Harun Tekin 2018-2019 sezonu başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 


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