Son dakika... Harun Tekin Kasımpaşa'ya transfer oldu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 18:15

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Harun Tekin 2018-2019 sezonu başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.