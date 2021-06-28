Son dakika... Harun Tekin Kasımpaşa'ya transfer oldu
Son dakika... Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Harun Tekin 2018-2019 sezonu başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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