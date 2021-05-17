Son dakika: Haziranda tam açılma olacak mı? Erdoğan yeni uygulamaları açıklıyor
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında izlenecek yeni yolları açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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