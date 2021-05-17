Son dakika: Haziranda tam açılma olacak mı? Erdoğan yeni uygulamaları açıklıyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:27

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.