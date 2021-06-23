Son dakika... Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Akar, Kabil Havalimanı’nda Türkiye’nin rolüne ilişkin açıklama bulundu.





Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye’ye geleceğini belirtti. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz."

RUSYA-İNGİLTERE GERİLİMİ

Rusya’nın, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açmasına ilişkin soru üzerine Akar, yapılan açıklamaları takip ettiklerini belirtti. Farklı açıklamaların olduğuna işaret eden Akar, "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz" yanıtını verdi.