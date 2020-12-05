İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın denetimlerini bakanlıktaki merkezden takip etti. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kameralardan illerdeki son durum incelendi.

Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

Soylu "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.



