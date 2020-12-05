İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın denetimlerini bakanlıktaki merkezden takip etti. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kameralardan illerdeki son durum incelendi.
Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
Soylu "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
Video Haberler
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
- Burası ölümle yaşam arasındaki son nokta
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor