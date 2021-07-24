Son dakika... El-Bab'ta Türk askerine saldırı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:54

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

"CEZALANDIRMA ATIŞLARI SÜRMEKTEDİR"

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

2?? Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2021



