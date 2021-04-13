SON DAKİKA |İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.
İŞTE HARİTA:
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