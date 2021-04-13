SON DAKİKA |İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 19:03
SON DAKİKA |İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
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Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

İŞTE HARİTA:


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