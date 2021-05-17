Son dakika: İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, İBB’nin, pandeminin başlangıç döneminde yaptığı 15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ön inceleme başlattı. İmamoğlu, dezenfektan alımı ihalesinde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasına yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin dışında elini arkaya bağlayarak yürümesi, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesinin ön inceleme konusu yapılmasının ardından, hakkında bir yeni inceleme daha başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni inceleme konusu dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu.
İmamoğlu, ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere yolladığı savunma dilekçesinde, belediye başkanı olarak “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Kamu İhale Kanunu” ve ‘Belediye Kanunu”nun ilgili maddeleri uyarınca, “harcama ve ihale yetkilisi’ sıfatlarının bulunmadığını belirtti. İmamoğlu, dilekçesinde, Danıştay 1’nci Dairesi’nin benzer bir konuda, bir belediye başkanı hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı yapılan itirazı kabul ettiğinin de altını çizdi.
'HARCAMA VE İHALE YETKİLİSİ SIFATINI TAŞIMAZ'
Belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığını belirten İmamoğlu, müfettişlere sunduğu savunma dilekçesinde, “Harcama ve ihale yetkililerinin tanımı, görev yetki ve sorumlulukları, genel hüküm olarak ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ile ‘4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, özel hüküm olarak da ‘5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir” beyanında bulundu.
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