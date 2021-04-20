İngiliz kulübü Avrupa Süper Ligi'nden çekilecek
Son Dakika... Avrupa futbolunda kaos bitmiyor. Avrupa Süper Ligi projesine yağan tepkiler sonucunda bazı takımlar geri adım atmayı planlıyor.
Avrupa Süper Ligi projesinin açıklanmasının ardından Avrupa futboluna hakim olan kaos havası dinmek bilmiyor. Son olarak yerel lig temsilcileri ve taraftarlar bu turnuvaya katılacak takımlara tepki göstermiş dev takımların antrenörleri ve oyuncuları bu karara karşı çıkmıştı.
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BBC SPORTS'un haberine göre İngiliz devi Mancester City Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. Chelsea ve Liverpool'a gelen tepkilerin ardından Manchester ekibi de bu turnuvaya katılmamayı planlıyor. Manchester City'nin kaptanlarından Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'de İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla turnuvaya karşı olduğunu açıkladı.
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