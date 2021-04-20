Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor
12 kurucu takımından olan Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı.
Guardian'da yer alan haberde, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı alan ilk takımın Chelsea olduğu belirtildi. Kulüp yönetiminin ayrılmak için resmi işlemleri başlattığı belirtilirken BBC'de yer alan haberde Manchester City'nin de Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği ifade edildi.
OYUNCULAR KARARI ETKİLEDİ
Chelsea'nin organizasyondan ayrılma kararı almasında futbolcuların etkili olduğu kaydedildi. Oyuncuların Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için milli takıma gitmelerinin yasaklanması halinde ligde oynamak istemedikleri belirtildi.
GUARDIOLA ELEŞTİRDİ
Premier Lig'de yarın oynanacak Aston Villa - Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola Avrupa Süper Ligi ile ilgili şunları söyledi, "Çaba ve başarı arasında ilişki olmadığında spor, spor olmuyor."
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Dava öncesi yasak!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- İşte ekrana geri dönme şartları