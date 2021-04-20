Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

20 Nisan 2021 Salı, 21:07

Guardian'da yer alan haberde, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı alan ilk takımın Chelsea olduğu belirtildi. Kulüp yönetiminin ayrılmak için resmi işlemleri başlattığı belirtilirken BBC'de yer alan haberde Manchester City'nin de Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği ifade edildi.

OYUNCULAR KARARI ETKİLEDİ

Chelsea'nin organizasyondan ayrılma kararı almasında futbolcuların etkili olduğu kaydedildi. Oyuncuların Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için milli takıma gitmelerinin yasaklanması halinde ligde oynamak istemedikleri belirtildi.

GUARDIOLA ELEŞTİRDİ

Premier Lig'de yarın oynanacak Aston Villa - Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola Avrupa Süper Ligi ile ilgili şunları söyledi, "Çaba ve başarı arasında ilişki olmadığında spor, spor olmuyor."