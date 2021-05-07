Işın Çelebi Galatasaray Başkanlığı'na aday oldu, Çelebi'nin listesi!

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:24

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirerek evraklarını teslim etti.

Işın Çelebi, resmi başvuruyu yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY BÖLÜNMEMELİ, PARÇALANMAMALI”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Çelebi, “Biz, Galatasaray camiasının birliği ve beraberliği için bütün Galatasaray camiasıyla yola çıktık. Bu sadece benim değil, Galatasaray taraftarları ve üyelerinin bir hareketi, toplu bir hareket. Bu anlamda bize dönük eleştiriler yapanlar, ‘Liste çıkaramayacak’ diye propaganda yaptı. Görüyoruz ki 160’tan fazla ıslak imza verdik. Ben bu ortamın sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Hukuk açısından son derece tartışmalı bir ortam. Bu anlamda geleceğe endişeyle bakıyorum. Bu nedenle de belirsizlik ortamında hukukun her şeyden önemli olduğunu düşünmekteyim. İnsan sağlığına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray’ın birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiğini düşünmekteyim. Galatasaray bölünmemeli, parçalanmamalı. Galatasaray’ın başarısı gücünden ve birliğinden kaynaklanmaktadır” dedi.

“YAŞ ORTALAMASI SON DERECE GENÇ BİR LİSTE SUNDUK”

Sunduğu listede gençlerin ve kadınların ağırlıklı olduğunun altını çizen Çelebi, “Listemiz, kadınların ve gençlerin oluşturduğu bir liste. Yaş ortalaması son derece genç. 6 kadın arkadaşımız yönetimde, 5 tanesi ise yönetim kurulu üyesi. İş hayatında çok başarılı kadınlar. Yepyeni bir liste sunduk. Galatasaray tarihinde bir ilk olacak. İsim isim de bakabilirsiniz. İsimleri tanımıyor olabilirsiniz çünkü hepsi Galatasaray kulislerinde olmayan, iş hayatındaki başarılı insanlar” diye konuştu.

Listesini teslim eden Çelebi, Metin Öztürk Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın ardından resmi aday olan 4. isim oldu.

Işın Çelebi'nin listesi:

YÖNETİM

Can Çobanoğlu

N. İpek Gökdel

Tayfun İşeri

Ülkü Özcan

Münif Koz

Vildan Yirmibeşoğlu

Uğur Arıner

Taylan Aksoy

Ahmet Kayhan

Canan Dilara Kızılyalın

YÖNETİM YEDEK

M. Akif Aygün

Altuğ Özaslan

Mesut Geniş

Mustafa Şimşek

N. Görkem Boroğlu

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

15 Ekim 1950 tarihinde Karaman’da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Ekonomi” alanında doktorasını tamamladı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın kurmuş olduğu 46. Hükümet’te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut’un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47.Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet’te Devlet Bakanı olarak atandı.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.

Adnan Polat döneminde Galatasaray 2. Başkanlığı görevini üstlenen Çelebi'nin Türk Telekom Stadyumu'nun kulübe kazandırılmasında yoğun emek sarf ettiği biliniyor.