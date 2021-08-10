Son dakika: İşsizlik verileri açıklandı

TÜİK haziran dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik yüzde 10,6 oldu.

10 Ağustos 2021 Salı, 10:01
Son dakika: İşsizlik verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. 

Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.


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