Son dakika... İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı.
Fiyatlar, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlandı.
Video Haberler
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Amiraller için ilk karar
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum