Son dakika... İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 11:47
Son dakika... İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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İstanbul’da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı.

Fiyatlar, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlandı.


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