Son dakika: İstanbul'daki orman yasağında yeni karar

Orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili İstanbul için bir karar daha alındı. İstanbul Valisi Yerlikaya, yasağın uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:23
Son dakika: İstanbul'daki orman yasağında yeni karar
Abone Ol google-news

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da ormanlara girme yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler