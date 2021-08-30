Son dakika: İstanbul Beykoz'da orman yangını

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:29
Son dakika: İstanbul Beykoz'da orman yangını
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Beykoz'da ormanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterle de müdahalede bulunuldu. Ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü


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