Son dakika: İstanbul Beykoz'da orman yangını
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi
Beykoz'da ormanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopterle de müdahalede bulunuldu. Ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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