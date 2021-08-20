Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:51

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı.

Halk TV'nin haberine göre, Kavuncu program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

YUMRUKLU SALDIRI ANI KAMERADA











Habere göre saldırgan, Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, 'bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.

Öte yandan Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın da gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi.

KAVUNCU: BU İKLİMİN NASIL YARATILDIĞINA BAKMAK LAZIM - VİDEO











Saldırıya ilişkin açıklama yapan Kavuncu olayı şu ifadelerle anlattı:

"İpek hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir. Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli"



