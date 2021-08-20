Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu saldırı sonrası açıklamasında "Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım" dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı.
Halk TV'nin haberine göre, Kavuncu program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
YUMRUKLU SALDIRI ANI KAMERADA
Habere göre saldırgan, Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, 'bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.
Öte yandan Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın da gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi.
KAVUNCU: BU İKLİMİN NASIL YARATILDIĞINA BAKMAK LAZIM - VİDEO
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Kavuncu olayı şu ifadelerle anlattı:
"İpek hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir. Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli"
Video Haberler
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada
- Takside dehşet anları
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı değerlendirme
- Habertürk canlı yayınını karıştıran sözler
- Timsah bir anda böyle kaptı
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!
- Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
- Taraftardan 'Mesut Özil' tepkisi!
- Tartışma sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti