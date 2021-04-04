Son dakika... İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den emekli amirallere tepki

04 Nisan 2021 Pazar, 16:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

- Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.

- Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.

- Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı.

- İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir.