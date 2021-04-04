Son dakika... İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den emekli amirallere tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;
- Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.
- Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.
- Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı.
- İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir.
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