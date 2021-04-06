SON DAKİKA |Juventuslu Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı

SON DAKİKA |Juventus'un Türk milli futbolcusu Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı.

DHA
06 Nisan 2021 Salı, 19:48
SON DAKİKA |Juventuslu Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı
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Milli futbolcu Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Milli futbolcunun testinin negatif sonuç verdiği ve yarından itibaren takıma dahil olacağı ifade edildi.

Merih Demiral da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Geri döndüm’ ifadelerini kullandı.


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