Son dakika: Kazdağları'nda orman yangını

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:27
Son dakika: Kazdağları'nda orman yangını
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Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.


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