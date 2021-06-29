Son dakika: Koca, 'delta varyantı' vaka sayısını ve görülen illeri açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Koca, koronavirüs salgınına karşı aşılamayla ilgili olarak, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" ifadelerini kullandı.
'SPOR MÜSABAKALARI'
Koca, ''Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi.
'DELTA VARYANTI'
'16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü' diyen Koca, ''Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da. Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı" ifadelerini kullandı.
'HASTANELER DEVLETİNDİR'
Şehir hastanelerine ilişkin iddialar hakkında konuşan Koca, ''Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" şeklinde konuştu.
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