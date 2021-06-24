Pfizer Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkinliği açıklandı
Reuters'ın haberine göre, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in İsrail'deki bir yetkilisi, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüsün bulaşıcılığı daha yüksek Delta ve Delta Plus varyantları ilk kez Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra küresel olarak en baskın koronavirüs türü haline geldi.
Delta varyantı koronavirüsü önleme amaçlı kısmi seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in İsrail'deki bir yetkilisi ise Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunu açıkladı.
Pfizer'in İsrail'deki medikal yetkilisi Alon Rappaport şu açıklamada bulundu:
"Laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan ve Delta'nın yaygın koronavirüs türü olarak İngiliz varyantının yerini aldığı yerlerden elde edilen verilere dayanarak bugün sahip olduğumuz veriler aşımızın koronavirüs hastalığını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu ortaya koyuyor."
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