Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerine 'lebalep kongre' tepkisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarına birçok siyasi 'lebalep kongre' üzerinden tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız" İfadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerine birçok siyasi, 'lebalep kongre' üzerinden tepki gösterdi.
''AKP İKTİDARININ TEK DERDİ SİYASİ İKBALİ''
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Zamanında söylemiştik. Şimdi 58 şehir kırmızı kategoride. AKP Kongresi bitti kısıtlamalar geri geldi. Bir kez daha ortaya çıktı ki; AKP iktidarının tek derdi siyasi ikbali. Halk sağlığı, vatandaş umurlarında değil'' dedi.
''ANLAŞILDI MI?''
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, ''Dört milletvekilimiz Covid, iki milletvekilimiz karantinada. Bu kırmızının ne anlama geldiği anlaşıldı mı?'' diye sordu.
''FATURASINI VATANDAŞA ÖDETİYORLAR''
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''Pandemi koşullarına aykırı şekilde gerçekleştirilen lebaleb kongrelerin faturasını vatandaşa ödetiyorlar. Koronayı coşturan kongreler de bittiğine göre gelsin yasaklar'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması