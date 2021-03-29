Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerine 'lebalep kongre' tepkisi

29 Mart 2021 Pazartesi, 20:59

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız" İfadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerine birçok siyasi, 'lebalep kongre' üzerinden tepki gösterdi.

''AKP İKTİDARININ TEK DERDİ SİYASİ İKBALİ''

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Zamanında söylemiştik. Şimdi 58 şehir kırmızı kategoride. AKP Kongresi bitti kısıtlamalar geri geldi. Bir kez daha ortaya çıktı ki; AKP iktidarının tek derdi siyasi ikbali. Halk sağlığı, vatandaş umurlarında değil'' dedi.

''ANLAŞILDI MI?''

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, ''Dört milletvekilimiz Covid, iki milletvekilimiz karantinada. Bu kırmızının ne anlama geldiği anlaşıldı mı?'' diye sordu.



''FATURASINI VATANDAŞA ÖDETİYORLAR''

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''Pandemi koşullarına aykırı şekilde gerçekleştirilen lebaleb kongrelerin faturasını vatandaşa ödetiyorlar. Koronayı coşturan kongreler de bittiğine göre gelsin yasaklar'' ifadelerini kullandı.