SON DAKİKA | Türkiye'nin koronavirüs risk haritası paylaşıldı! İşte kırmızıya dönen iller

29 Mart 2021 Pazartesi, 20:21

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Kabine toplantısının ardından güncel risk haritasının yayımlandı.

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

İşte Fahrettin Koca'nın paylaştığı harita şöyle: