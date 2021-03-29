Sağlık Bakanlığı, 29 Mart 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayısında korkutan artış
Sağlık Bakanlığı, 29 Mart 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 32 bin 404 kişiye vaka, bin 325 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 154 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 154 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 32 bin 404 kişiye vaka, bin 325 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 31 bin 230 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 18 bin 15 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 998
Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam ağır hasta sayısı bin 998, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 240 bin 577, bugünkü test sayısı 225 bin 511 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 29 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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