Kulüpler Birliği seçim tarihini açıkladı
Kulüpler Birliği Ahmet Nur Çebi'nin gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Sayın Ahmet Nur Çebi yeniden başkan adayı olmama kararı almıştır."
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