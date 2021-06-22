Kulüpler Birliği seçim tarihini açıkladı

Kulüpler Birliği Ahmet Nur Çebi'nin gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 15:54
Kulüpler Birliği seçim tarihini açıkladı
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Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Sayın Ahmet Nur Çebi yeniden başkan adayı olmama kararı almıştır."




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