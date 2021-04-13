Son dakika... Kumburgaz'da feci kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde feci bir kaza meydana geldi.
Büyükçekmece, Kumburgaz TEM Otoyolu Ankara istikametinde kum yüklü TIR'ın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin hayatını kaybetti.
Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Yurttaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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