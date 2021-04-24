Son dakika... Kuzey Irak'a harekat
Son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetler, Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine operasyon düzenliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Habertürk televizyonu, Metina'ya hava-kara harekatı düzenlendiğini ve özel kuvvetlerin helikopterlerle bölgeye indirildiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlere göre, terör örgütüne ait hedefler ateş altına alındı.
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