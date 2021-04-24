Son dakika... Kuzey Irak'a harekat

Son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetler, Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine operasyon düzenliyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 13:38
Son dakika... Kuzey Irak'a harekat
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Habertürk televizyonu, Metina'ya hava-kara harekatı düzenlendiğini ve özel kuvvetlerin helikopterlerle bölgeye indirildiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlere göre, terör örgütüne ait hedefler ateş altına alındı.


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