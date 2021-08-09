Son dakika: LPG'ye zam!

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:07

Türkiye'de zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından bir zam da LPG'ye yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, 10/08/2021 (salı) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YAPILMIŞTI

Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapılmıştı. Yine elektrik fiyatlarına temmuz ayı içerisinde yüzde 15 zam kararı alınmıştı.