Son dakika... Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast girişimi

Son dakika gelişmesi... Madagaskar Devlet Başkanı'nın suikast girişiminden sağ kurtulduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:15
Son dakika... Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast girişimi
Abone Ol google-news

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ay başında suikaste kurban gitmesinin ardından Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da da lider Andry Rajoeline'ya suikast planı hazırlandığı ortaya çıktı.

Sputnik'in aktardığına göre,

Savcılık, suikast planının hayata geçirilmesinin önlendiğini ve çok sayıda yabancı ve Malgaş şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diplomatik kaynakların aktardığına göre gözaltındakiler arasında 2 Fransız da var.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikastı ile ilgili olarak da Kolombiyalı askerler gözaltına alınmış, bunlardan bazılarının ABD'de eğitim gördüğü tespit edilmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler