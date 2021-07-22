Son dakika... Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast girişimi

Sputnik'in aktardığına göre,

Savcılık, suikast planının hayata geçirilmesinin önlendiğini ve çok sayıda yabancı ve Malgaş şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diplomatik kaynakların aktardığına göre gözaltındakiler arasında 2 Fransız da var.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikastı ile ilgili olarak da Kolombiyalı askerler gözaltına alınmış, bunlardan bazılarının ABD'de eğitim gördüğü tespit edilmişti.