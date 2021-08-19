Son dakika... Marcao'nun cezası belli oldu
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun cezası belli oldu.
PFDK cezaları açıkladı, Marcao'ya 8 maç men cezası verildi.
İşte ilgili bölüm: "GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Giresunspor- Galatasaray maçının 62. dakikasında saha bir anda karışmış, Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girmişti. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması üzerine, Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı.
Maçın ardından soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao, özür mesajı yayınladı. Ancak kulüp içi yaşanan olaylar üzerine Fatih Terim ile görüşen yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
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