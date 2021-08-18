Son dakika: MEB'den atama takviminde değişiklik

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:12

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sonrasında öğretmenlerin atama tercihlerinde kullanacakları net puanlar ve başarı sıralamaları ortaya çıkmıştı.

MEB tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.

Yeni takvim şöyle:

Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.