Son dakika: MEB'den atama takviminde değişiklik
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama takviminde değişikliğe gitti. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sonrasında öğretmenlerin atama tercihlerinde kullanacakları net puanlar ve başarı sıralamaları ortaya çıkmıştı.
MEB tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.
Yeni takvim şöyle:
Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.
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